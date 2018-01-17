Порошенко звинуватив РФ у спробах знищити українську державу

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Середа, 17 січня 2018, 01:50

Президент України Петро Порошенко заявив, що дії Росії спрямовані на знищення української державності та повернення України до сферу впливу Кремля.

Про це він сказав на щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, яка вперше відбулась в Маріїнському палаці після його реставрації, передає dt.ua.

"Усе, що сьогодні робить Росія в Україні, має єдину мету: повернути нас до своєї так званої "сфери впливу", знищити українську державу як таку", - наголосив Порошенко.

"Найбільш дієвою формою протистояння імперським амбіціям Кремля є побудова успішної демократичної й незалежної України", - підкреслив президент.

Глава держави заявив, що саме українська армія сьогодні захищає мир, стабільність і демократію в Європі.

"Спроби умиротворення агресора завжди, без жодних винятків, ведуть до зростання його апетитів і, як результат, нової агресії. Тому необхідність жорсткої, безкомпромісної відсічі тим, хто грубо порушує норми міжнародного права, сьогодні очевидна", - додав він.

"Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом", - сказав Порошенко.

Як відомо, український президент заявив, що у 2018 році Україна працюватиме над якнайшвидшим поверненням українських заручників ОРДЛО та політв’язнів з в’язниць РФ.

Також він розповів про пріоритети 2018 року, серед них - приватизація, дерегуляція, удосконалення законодавства про національну безпеку та створення Антикорупційного суду.

Теми: Порошенко Україна Росія
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