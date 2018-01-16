Україна працюватиме над якнайшвидшим поверненням заручників - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2018 році Україна працюватиме над якнайшвидшим поверненням українських заручників ОРДЛО та політв’язнів з в’язниць РФ.

Про це він розповів на щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, яка вперше відбулась в Маріїнському палаці після його реставрації, передає "Укрінформ".

"Нинішнього року ми працюватимемо для якнайскорішого повернення в Україну українських заручників з окупованих Донбасу та Криму. Хочемо також повернути і політичних в’язнів, які утримуються в Росії", - підкреслив Порошенко.

Президент додав, що українські політв’язні в російських тюрмах також повинні якнайшвидше повернутися додому.

Як відомо, 27 грудня 2017 року відбувся обмін ув'язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною, додому повернулися 73 українських заручники.

Пізніше глава СБУ Василь Грицак заявив, що звільнених полонених перевірять на "зв'язок з РФ"

Також радник президента Юрій Бірюков повідомив, що стосовно 14 з 73 звільнених днями заручників ОРДЛО є кримінальні справи за фактом дезертирства.