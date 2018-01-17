Порошенко обвинил РФ в попытках уничтожить украинское государство

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия России направлены на уничтожение украинской государственности и возвращение Украины в сферу влияния Кремля.

Об этом он рассказал на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, которая впервые состоялась в Мариинском дворце после его реставрации, передает zn.ua.

"Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет единственную цель: вернуть нас в свою так называемой "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - подчеркнул Порошенко.

"Наиболее действенной формой противостояния имперским амбициям Кремля является построение успешной демократической и независимой Украины", - отметил президент.

Глава государства заявил, что именно украинская армия сегодня защищает мир, стабильность и демократию в Европе.

"Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссной отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна", - добавил он.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем", - сказал Порошенко.

Как известно, украинский президент заявил, что в 2018 году Украина будет работать над скорейшим возвращением украинских заложников ОРДЛО и политзаключенных из тюрем РФ.

Также он рассказал о приоритетах 2018 года, среди них - приватизация, дерегулирование, совершенствование законодательства о национальной безопасности и создание Антикоррупционного суда.