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НАЗК vs Ситник: Суд оштрафував директора НАБУ на 1700 грн

Середа, 17 січня 2018, 14:19
НАЗК vs Ситник: Суд оштрафував директора НАБУ на 1700 грн

Суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним у скоєнні адміністративного правопорушення.

Про це повідомили у Солом'янському районному суді Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

Суть порушення Ситника полягає у невиконанні вимог НАЗК щодо надання документів в справі про можливий конфлікт інтересів директора НАБУ.

Суд наклав на нього штраф в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн.

Як повідомили в Солом'янському райсуді, таку постанову суд ухвалив 17 січня.

Як відомо, Національне агентство з запобігання корупції склало адміністративний протокол на Ситника за ст. 188-46 (невиконання законних вимог НАЗК) Кодексу про адміністративні правопорушення.

НАЗК звинувачує директора НАБУ у відмові надати агентству документи в справі про можливий конфлікт інтересів.

Зокрема, перевірялася інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді.

Раніше НАЗК внесло припис стосовно детектива НАБУ Ігоря Семака: його звинувачують у порушенні етичної поведінки та конфлікті інтересів з нардепом.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУНАЗКСитник
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