НАПК vs Сытник: Суд оштрафовал директора НАБУ на 1700 грн

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Среда, 17 января 2018, 15:19

Суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения.

Об этом сообщили в Соломенском районном суде Киева, передает "Интерфакс-Украина".

Суть нарушения Сытника заключается в невыполнении требований НАПК о предоставлении документов в деле о возможном конфликте интересов директора НАБУ.

Суд наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.

Как сообщили в Соломенском райсуде, такое постановление суд принял 17 января.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составил административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях.

НАПК обвиняло директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.

В частности, проверялась информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Ранее НАПК внесло предписание относительно детектива НАБУ Игоря Семака по обвинению в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.

Темы: НАБУ НАПК Сытник
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