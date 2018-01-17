НАПК vs Сытник: Суд оштрафовал директора НАБУ на 1700 грн

Суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения.



Об этом сообщили в Соломенском районном суде Киева, передает "Интерфакс-Украина".



Суть нарушения Сытника заключается в невыполнении требований НАПК о предоставлении документов в деле о возможном конфликте интересов директора НАБУ.



Суд наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.



Как сообщили в Соломенском райсуде, такое постановление суд принял 17 января.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составил административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях.



НАПК обвиняло директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.



В частности, проверялась информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.



Ранее НАПК внесло предписание относительно детектива НАБУ Игоря Семака по обвинению в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.