НАПК vs Сытник: Суд оштрафовал директора НАБУ на 1700 грн
Суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения.
Об этом сообщили в Соломенском районном суде Киева, передает "Интерфакс-Украина".
Суть нарушения Сытника заключается в невыполнении требований НАПК о предоставлении документов в деле о возможном конфликте интересов директора НАБУ.
Суд наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.
Как сообщили в Соломенском райсуде, такое постановление суд принял 17 января.
Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции составил административный протокол на Сытника по ст. 188-46 (невыполнение законных требований НАПК) Кодекса об административных правонарушениях.
НАПК обвиняло директора НАБУ в отказе предоставить агентству документы по делу о возможном конфликте интересов.
В частности, проверялась информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.
Ранее НАПК внесло предписание относительно детектива НАБУ Игоря Семака по обвинению в нарушении этического поведения и конфликте интересов с нардепом.