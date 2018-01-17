Луценко розповів, чому "ОЗУ Януковича" не вдасться повернути $1,5 мільярда

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що українське законодавство не дозволяє повернути спецконфісковані 1,5 мільярда доларів організованного злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича.

Про це він сказав під час звіту на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня.

"Повернути гроші у злочинців не вийде по одній простій причині. Чинний закон передбачає, що розгляд питання про затвердження угод члена злочинної організації, який дає покази на вище керівництво ОЗУ та сплачує певну компенсацію до державного бюджету за свої дії, розглядається лише у складі прокурора, того хто укладає угоду та його адвокатів", - сказав Луценко.

"Спроби представників офшорних компаній, які або співпрацювали з ОЗУ Януковича або зараз змінили власників і намагаються стати невинними овечками, натикаються на український закон, який унеможливлює їхню участь у скасуванні таких рішень", - зазначив генпрокурор.

Він заявив, що це не українське ноу-хау, а так працює система у всьому Європейському Союзі.

У розмові з журналістами генпрокурор зазначив, що нові власники офшорних компаній звісно мають право оскаржувати рішення Краматорського суду. Проте він сумнівається, що їм вдасться повернути кошти через рішення Європейського суду з прав людини.

"Європейський суд з прав людини в цій ситуації навряд чи підійде цим діячам, бо всі процедури українського законодавства були строго дотримані при ухваленні рішення суду", - сказав Луценко.

"Тому у зловмисників залишається єдиний варіант - провести кампанію по дискредитації дій прокуратури та рішення Краматорського суду і спробувати забрати в української держави свої злочинно здобуті кошти через рішення іноземних юрисдикцій", - сказав Луценко.

Він вважає, що "машина дискредитації" наразі працює у ЗМІ, парламенті та у суспільстві.

Луценко також додав, що Україні потрібен закон про спецконфіскацію і висловив сподівання, що парламент його скоро ухвалить. На його думку, він би унеможливив спекуляції "клубу захисників Януковича і його брудних тролів" та захистив би процес спецконфіскації від "різних юридичних тонкостей".

Раніше Луценко розповів, що арешт на активи ОЗУ Януковича у сумі 1,5 млрд. доларів було накладено у 2014 році, тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.

У справі проходять 10 офшорних кампаній. Спецконфіскація стала можлива після рішення Краматорського міськсуду, яке було засекречено.

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