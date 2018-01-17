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Vodafone планує в четвер відновити зв'язок в ОРДЛО

Середа, 17 січня 2018, 17:29

Ремонтні роботи по відновленню пошкодженого обладнання компанії "Vodafone-Україна" почалися, мобільний зв'язок в ОРДЛО може бути відновлена в четвер, 18 січня.

Про це повідомив директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

"Сьогодні (17 січня – ред.) за сприяння ОБСЄ вогонь було припинено на два дні і розпочалися ремонтні роботи. Ми сподіваємося, що завтра до обіду зв'язок буде відновлений", - сказав він, повідомивши, що мобільним зв'язком Vodafone користуються майже два мільйони громадян України, які залишилися на непідконтрольній території.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території - у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

Українська правда

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Теми: ДонбасАТОмобільний зв'язок
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