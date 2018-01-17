Vodafone планирует в четверг восстановить связь в ОРДЛО

Ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования компании "Vodafone-Украина" начались, мобильная связь в ОРДЛО может быть восстановлена ​​в четверг, 18 января.



Об этом сообщил директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.



"Сегодня (17 января - ред.) при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", - сказал он, сообщив, что мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.



Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь не оккупированных территориях Луганской области, отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.



По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украины территории - в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".