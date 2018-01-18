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Суд у справі Януковича заслухає представників УДО – без відеозапису

Четвер, 18 січня 2018, 09:42

В Оболонському райсуді Києва 18 січня у справі за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді допитають військовослужбовців Управління державної охорони.

"У зв'язку з тим, що вони продовжують нести службу, свідки звернулися до суду з клопотанням про заборону відео- та фотофіксації їх допитів", – повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Вислухавши думки сторони обвинувачення та захисту, а також враховуючи заяви діючих військовослужбовців УДО, суд прийняв рішення тимчасово на час допиту чотирьох вищезгаданих свідків призупинити фото- і відеозйомку допитів представниками ЗМІ, а також трансляцію сайтом ГПУ", – інформує вона.

Судове засідання при цьому залишається відкритим, журналістам дозволено вести аудіофіксацію.

Сайт ГПУ вестиме аудіотрансляцію даного судового засідання.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали звинувачувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Прокуратура, серед іншого, просила суд перевірити справжність президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, командувача ЧФ РФ Олександр Вітко і "глави" Криму Сергія Аксьонова на відеозаписах, представлених звинуваченням як доказ

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: справа про держзрадуЯнуковичсуд
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