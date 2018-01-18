Біля маєтку Ахметова охороні Януковича наказували вимкнути мобілки

Екс-президент Віктор Янукович 21-23 лютого 2014 року тікав із Києва з багатьма пересадками та з зупинками в Харкові, Донецьку й Криму.

На це вказують свідчення співробітників Управління державної охорони, які тоді були залучені до охорони Януковича, в Оболонському райсуді Києва.

18 січня суд допитав Віктора Різниченка, Руслана Михайленка, Євгена Луценка та Віталія Нечитайла, допит їх тривав близько чотирьох годин.

Більшість зі свідків бачили Януковича востаннє 22 лютого 2014 року.

До Харкова вони добиралися з Межигір’я або Києва окремо від екс-президента на автомобілях. Звідти 22 лютого свідки летіли на гелікоптері до Донецька, в іншому гелікоптері міг летіти Янукович, але свідки Луценко та Нечитайло особисто його не бачили.

І Луценко, і Нечитайло розповіли, що з аеропорту Донецька вони на "Фольксваген-Транспортер" доїхали до огородженої парканом території, де їм – вперше за всю службу – наказали вимкнути мобільні телефони. Вони чекали в авто доволі довгий час, аж до вечора.

Очевидно, йдеться про час зустрічі Віктора Януковича з Рінатом Ахметовим, про яку говорив інший свідок – Різниченко.

Потім, десь у полі, представники держохорони пересіли з авто до гелікоптерів типу Мі-8 – там було темно, маркувань літальних апаратів вони не бачили.

"Наскільки мені відомо, Янукович був в іншому гелікоптері, але я особисто не бачив", – сказав Нечитайло.

Приземлилися вже у ніч на 23 лютого в якомусь аеропорту, дочекалися ранку в вагончику на аеродромі. Згодом завантажилися до вантажного літака, летіли близько години, потім пересіли на інший літак і долетіли до Криму.

За словами Різниченка, дорогою зупинялися в Анапі (РФ) з технічних причин.

Януковича свідки не бачили, але припускають, він міг бути в тих же літаках.

У Криму охоронці пересіли на автомобілі. За словами Євгена Луценка, Янукович пересідав у Мерседес-Віта. Звідти кортеж рушив до Ялти, до якогось будинку відпочинку. Потім охоронців довезли до військової бази – ймовірно, російської.

За словами Різниченка, екс-президента привезли на базу Чорноморського флоту РФ в Козачій Бухті. Більше 10 осіб вирішили піти далі з Януковичем і троє чи четверо залишилися в Україні, сказав свідок.

24 лютого охоронців зібрали в кримському департаменту УДО. Там їм повідомили, що Янукович написав лист про відмову від охорони Управління держохорони.

Свідки припускають, що Янукович покинув Україну з 23 на 24 лютого 2014 року.

Вони заявили в суді, що про загрозу екс-президенту їм не було відомо.

За період 21-24 лютого із інцидентів свідки згадали лише проходження блокпостів та обстріл автомобіля одного з охоронців екс-президента Дмитра Іванцова на виїзді з Києва.

Луценко бачив, що в авто Іванцова прострелили двері, але Януковича в тому "Тойота-Лендкрузері" не було й екс-президент у таких машинах взагалі не їздив. Свідок навіть вважає, що те авто не було в кортежі й рухалося окремо.

Нечитайло не зміг сказати, чи зустрічався Янукович у Криму з Арсеном Аваковим та Валентином Наливайченком, та й про перебування цих політиків в АРК не знав.

Як відомо, Янукович у лютому 2014 року втік до Росії, де й досі переховується від українського правосуддя, адже проти нього відкрито кілька проваджень.