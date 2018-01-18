Вблизи особняка Ахметова охране Януковича говорили выключить мобилки

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Четверг, 18 января 2018, 15:06

Экс-президент Виктор Янукович 21-23 февраля 2014 года передвигался из Киева в Крым со многими пересадками и с остановками в ​​Харькове и Донецке.

На это указывают показания сотрудников Управления государственной охраны, которые тогда были привлечены к охране Януковича, в Оболонском райсуде Киева.

18 января суд допросил Виктора Резниченко, Руслана Михайленко, Евгения Луценко и Виталия Нечитайло, допрос их длился около четырех часов.

Большинство из свидетелей видели Януковича в последний раз 22 февраля 2014 года.

В Харьков они добирались из Межигорья или Киева отдельно от экс-президента на автомобилях. Откуда 22 февраля свидетели летели на вертолете в Донецк, в другом вертолете мог лететь Янукович, но свидетели Луценко и Нечитайло лично его не видели.

И Луценко, и Нечитайло рассказали, что из аэропорта Донецка они на "Фольксваген-Транспортер" доехали до огражденной забором территории, где им – впервые за всю службу – приказали выключить мобильные телефоны. Они ждали в машине довольно долго, аж до вечера.

Очевидно, речь идет о времени встречи Виктора Януковича с Ринатом Ахметовым, о которой говорил другой свидетель – Резниченко.

Затем, где-то в поле, представители госохраны пересели с авто на вертолеты типа Ми-8 – там было темно, маркировок летательных аппаратов свидетели не видели.

"Насколько мне известно, Янукович был в другом вертолете, но я лично не видел", – сказал Нечитайло.

Приземлились уже в ночь на 23 февраля в каком-то аэропорту, дождались утра в вагончике на аэродроме. Позже погрузились на грузовой самолет, летели около часа, затем пересели на другой самолет и долетели до Крыма.

По словам Резниченко, в пути останавливались в Анапе (РФ) по техническим причинам.

Януковича свидетели не видели, но предполагают, что он мог быть в тех же самолетах.

В Крыму охранники пересели на автомобили. По словам Евгения Луценко, Янукович пересаживался в Мерседес-Вита. Оттуда кортеж выехал в Ялту, в какой-то дом отдыха. Затем охранников довезли до военной базы – вероятно, российской.

По словам Резниченко, экс-президента привезли на базу Черноморского флота РФ в Казачьей Бухте. Более 10 человек решили пойти дальше с Януковичем и трое или четверо остались в Украине, сказал свидетель.

24 февраля охранников собрали в крымском департаменте УГО. Там им сообщили, что Янукович написал письмо об отказе от охраны Управления госохраны.

Свидетели предполагают, что Янукович покинул Украину с 23 на 24 февраля 2014 года.

Они заявили в суде, что об угрозе экс-президенту им не было известно.
 
За период 21-24 февраля из инцидентов свидетели вспомнили только прохождение блокпостов и обстрел автомобиля одного из охранников экс-президента Дмитрия Иванцова на выезде из Киева.

Луценко видел, что в авто Иванцова прострелили дверь, но Януковича в том Тойота-Лендкрузер не было и экс-президент в таких машинах вообще не ездил. Свидетель даже считает, что то авто не было в кортеже и двигалось отдельно.

Нечитайло не смог сказать, встречался ли Янукович в Крыму с Арсеном Аваковым и Валентином Наливайченко, да и о пребывании этих политиков в АРК он не знал.

Алена Рощенко, УП
Темы: Янукович дело о госизмене
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