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Закон про реінтеграцію: медики отримають статус учасника війни

Четвер, 18 січня 2018, 15:02

Медики, що працюють поблизу окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, зможуть отримати статус учасника бойових дій чи учасника війни.

Відповідна правка нардепа від БПП Світлани Заліщук врахована у законі про реінтеграцію Донбасу, прийнятому 18 січня.

"До уваги медиків, які працюють близько до окупованих територій! Новий ухвалений закон про окупацію містить мою правку, яка дозволить працівникам закладів охорони здоров’я, що працюють близько до лінії розмежування, отримати статус учасника бойових дій чи учасників війни", - написала Заліщук у Facebook.

Вона пояснила, що до цього часу медики не могли отримати таких статусів, попри те, що виїжджали та продовжують виїжджати для надання медичної допомоги під час обстрілів, чи працювали в закладах охорони здоров’я під час обстрілів населених пунктів.

"Такий стан речей призводить до того, що медичні працівники, не маючи мотивації, покидали зону конфлікту", - написала Заліщук.

Вона підкреслила, що ухвалена норма відновить справедливий підхід до надання статусу учасника бойових дій та учасника війни тим, хто брав участь у подіях в зоні конфлікту на захист цивільного населення.

"Спочатку комітет відхилив правку, але під час вчорашніх баталій в залі, все таки погодився її повернути", - підсумувала Заліщук.  

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу.Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Із закону прибрали згадку про мінські угоди. Нардеп від БПП Мустафа Найєм відзначив, що закон має низку мінусів.

Кум Путіна Віктор Медведчук і лідер бойовиків Олександр Захарченко заявили, що цей "закон ставить хрест на мирному врегулюванні конфлікту". 

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