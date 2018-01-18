Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о реинтеграции: медики получат статус участника войны

Четверг, 18 января 2018, 15:02

Медики, работающие вблизи оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, смогут получить статус участника боевых действий или участника войны.

Соответствующая поправка нардепа от БПП Светланы Залищук учтена в законе о реинтеграции Донбасса, принятом 18 января.

"Вниманию медиков, работающих вблизи оккупированных территорий! Новый принятый закон об оккупации содержит мою правку, которая позволит работникам учреждений здравоохранения, работающих вблизи линии разграничения, получить статус участника боевых действий или участника войны", - написала Залищук в Facebook.

Она пояснила, что до сих пор медики не могли получить таких статусов, несмотря на то, что выезжали и продолжают выезжать для оказания медпомощи во время обстрелов, работали в учреждениях здравоохранения во время обстрелов населенных пунктов.

"Такое положение вещей приводит к тому, что медицинские работники, не имея мотивации, покидали зону конфликта", - написала Залищук.

Она подчеркнула, что принятая норма восстановит справедливый подход к предоставлению статуса участника боевых действий и участника войны тем, кто принимал участие в действиях в зоне конфликта по защите гражданского населения.

"Сначала комитет отклонил поправку, но во время вчерашних баталий в зале все-таки согласился ее вернуть", - подытожила Залищук.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором. 

В законе нет упоминания о Минских соглашениях.

Нардеп от БПП Мустафа Найем считает, что принятый закон содержит ряд недостатков.

Кум Путина Виктор Медведчук и лидер боевиков Александр Захарченко заявили, что закон по Донбассу "ставит крест на мирном урегулировании конфликта".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: