Закон о реинтеграции: медики получат статус участника войны

Медики, работающие вблизи оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, смогут получить статус участника боевых действий или участника войны.

Соответствующая поправка нардепа от БПП Светланы Залищук учтена в законе о реинтеграции Донбасса, принятом 18 января.

"Вниманию медиков, работающих вблизи оккупированных территорий! Новый принятый закон об оккупации содержит мою правку, которая позволит работникам учреждений здравоохранения, работающих вблизи линии разграничения, получить статус участника боевых действий или участника войны", - написала Залищук в Facebook.

Она пояснила, что до сих пор медики не могли получить таких статусов, несмотря на то, что выезжали и продолжают выезжать для оказания медпомощи во время обстрелов, работали в учреждениях здравоохранения во время обстрелов населенных пунктов.

"Такое положение вещей приводит к тому, что медицинские работники, не имея мотивации, покидали зону конфликта", - написала Залищук.

Она подчеркнула, что принятая норма восстановит справедливый подход к предоставлению статуса участника боевых действий и участника войны тем, кто принимал участие в действиях в зоне конфликта по защите гражданского населения.

"Сначала комитет отклонил поправку, но во время вчерашних баталий в зале все-таки согласился ее вернуть", - подытожила Залищук.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

В законе нет упоминания о Минских соглашениях.

Нардеп от БПП Мустафа Найем считает, что принятый закон содержит ряд недостатков.

Кум Путина Виктор Медведчук и лидер боевиков Александр Захарченко заявили, что закон по Донбассу "ставит крест на мирном урегулировании конфликта".