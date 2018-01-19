Конституційний суд РФ відхилив скаргу Навального

Конституційний суд РФ відмовився розглядати скаргу опозиціонера Олексія Навального, який просив визнати неконституційним закон про президентські вибори в частині додаткових обмежень пасивного виборчого права.

Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела в суді.

За інформацією видання, рішення про відмову розглядати скаргу Навального було винесено у триденний термін після подачі скарги.

"Востаннє КС виявляв таку оперативність в 2014 році", - пише "Коммерсантъ".

Тоді суд у дводенний термін розглянув запит президента РФ Володимира Путіна і визнав конституційною анексію Криму.

Як відомо, 30 грудня 2017 року Верховний суд РФ відхилив скаргу Навального на відмову ЦВК Росії в реєстрації ініціативної групи для самовисування його кандидатом в президенти.

Як повідомлялось, 24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.