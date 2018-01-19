Конституционный суд РФ отклонил жалобу Навального

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Пятница, 19 января 2018, 01:54

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу оппозиционера Алексея Навального, который просил признать неконституционным закон о президентских выборах в части дополнительных ограничений пассивного избирательного права.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в суде.

По информации издания, решение об отказе рассматривать жалобу Навального было принято в трехдневный срок после подачи жалобы.

"В последний раз КС проявлял такую ​​оперативность в 2014 году", - пишет "Коммерсантъ".

Тогда суд в двухдневный срок рассмотрел запрос президента РФ Владимира Путина и признал конституционной аннексию Крыма.

Как известно, 30 декабря 2017 года Верховный суд РФ отклонил жалобуоппозиционера Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации для самовыдвижения его кандидатом в президенты.

Как сообщалось, 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

ЦИК принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

В ответ Навальный призвал избирателей бойкотировать результаты выборов-2018 в РФ.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандида из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "Кировлеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Темы: Росcия виборы оппозиция
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