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Місія США при ОБСЄ знову закликала РФ повернутись до СЦКК

П'ятниця, 19 січня 2018, 01:17

Місія США при ОБСЄ вкотре закликала Росію повернути свого представника до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасово повірений у справах США при організації Гаррі Каміан, передає "УНІАН".

"США закликають Російську Федерацію припинити односторонні дії та повернути її представників до Спільного центру з контролю та координації (СЦКК)", - наголосив Каміан.

"Відмова Росії від цього механізму, на наш погляд, є ознакою великого небажання виконувати її зобов'язання, в тому числі щодо встановлення режиму припинення вогню відповідно до Мінських угод", - додав він.

"Сполучені Штати повторюють свій заклик до Російської Федерації, як до винуватця цього конфлікту, віддати наказ силам, які вона озброює, готує, якими керує та на боці яких воює, щоб досягнути повного режиму припинення вогню, відвести її озброєння від лінії зіткнення, як це передбачено Мінськими угодами", - підкреслив дипломат.

Раніше повернути свого представника до СЦКК Росію закликав держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Як повідомлялось, 7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасОБСЄРосіяСША
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