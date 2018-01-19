Миссия США при ОБСЕ вновь призвала РФ вернуться в СЦКК

Миссия США при ОБСЕ в очередной раз призвала Россию вернуть своего представителя в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при организации Гарри Камиан, передает "УНИАН".

"США призывают Российскую Федерацию прекратить односторонние действия и вернуть ее представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", - подчеркнул Камиан.

"Отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", - добавил он.

"США повторяют свой призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которые она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями", - заявил дипломат.

Ранее вернуть своего представителя в СЦКК Россию призвал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщалось, 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия".



14 декабря наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с сообщением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК.

19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.



Звучали предположения, что это свидетельствует о намерении России усугубить вооруженный конфликт. В частности, обострение на Донбассе не исключал спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.