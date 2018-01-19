Вершбоу: Україна має наголосити, що закон щодо Донбасу не суперечить Мінську

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П'ятниця, 19 січня 2018, 16:24

Колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Александер Вершбоу радить Україні наголосити, що закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським угодам.

Таку думку він висловив у Twitter.

"Україна має підкреслити, що новий закон про реінтеграцію Донбасу не підміняє Мінські домовленості. Втілення Мінських угод є шляхом до відновлення суверенітету України і закінчення російської окупації. Законопроект окреслює подальші кроки", – написав він Twitter.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

В остаточній версії, згідно з попередніми рішеннями, прибрали згадку про Мінські угоди.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

Валентина Романенко, УП
Теми: Донбас законодавство Мінські угоди
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