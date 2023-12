Вершбоу: Україна має наголосити, що закон щодо Донбасу не суперечить Мінську

Колишній заступник генерального секретаря НАТО і екс-посол США в РФ Александер Вершбоу радить Україні наголосити, що закон про реінтеграцію Донбасу не суперечить Мінським угодам.

Таку думку він висловив у Twitter.

"Україна має підкреслити, що новий закон про реінтеграцію Донбасу не підміняє Мінські домовленості. Втілення Мінських угод є шляхом до відновлення суверенітету України і закінчення російської окупації. Законопроект окреслює подальші кроки", – написав він Twitter.

#Ukraine needs to clarify that "Donbas reintegration bill" doesn't supersede #Minsk agreements. Implementing Minsk is path to restoring Ukrainian sovereignty & ending #Russian occupation. New bill covers what comes next. https://t.co/iduNFScjTL