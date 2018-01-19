Вершбоу: Киев должен подчеркнуть, что закон по Донбассу не подменяет Минск

2078 просмотров
Пятница, 19 января 2018, 16:24

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу советует Украине подчеркнуть, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям.

Такое мнение он высказал в Twitter.

"Украина должна подчеркнуть, что новый закон о реинтеграции Донбасса не подменяет Минские договоренности. Воплощение Минских соглашений является путем к возобновлению суверенитета Украины и окончанию российской оккупации. Законопроект определяет дальнейшие шаги", - написал он Twitter.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором. 

В окончательной версии, согласно предварительным решениям, убрали упоминание о Минских соглашениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Валентина Романенко, УП
Темы: Донбасс законодательство Минские соглашения
powered by lun.ua
По теме
В ТКГ рассказали, что не так с Минском как местом для переговоров 19 января 2018, 16:20
Путин собрал Совбез: обговорили украинский закон о Донбассе 19 января 2018, 14:54
Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта 19 января 2018, 14:21
Все новости
Главные новости
В сети появилось видео перестрелки в Одессе
В полиции рассказали о перестрелке в Одессе и количестве жертв
В центре Одессы спецоперация со стрельбой, есть погибший - СМИ
Vodafone говорит, что восстановил связь на части оккупированных территорий
Все новости
Вечная память героям!

В украинский прокат выходит лента про певца Василия Слепака

15 странных вещей с AliExpress на все случаи жизни