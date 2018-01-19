Вершбоу: Киев должен подчеркнуть, что закон по Донбассу не подменяет Минск

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу советует Украине подчеркнуть, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям.



Такое мнение он высказал в Twitter.



"Украина должна подчеркнуть, что новый закон о реинтеграции Донбасса не подменяет Минские договоренности. Воплощение Минских соглашений является путем к возобновлению суверенитета Украины и окончанию российской оккупации. Законопроект определяет дальнейшие шаги", - написал он Twitter.

#Ukraine needs to clarify that "Donbas reintegration bill" doesn't supersede #Minsk agreements. Implementing Minsk is path to restoring Ukrainian sovereignty & ending #Russian occupation. New bill covers what comes next. https://t.co/iduNFScjTL — Alexander Vershbow (@ARVershbow) January 18, 2018

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

В окончательной версии, согласно предварительным решениям, убрали упоминание о Минских соглашениях.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.