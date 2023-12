Вершбоу: Киев должен подчеркнуть, что закон по Донбассу не подменяет Минск

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу советует Украине подчеркнуть, что закон о реинтеграции Донбасса не противоречит Минским соглашениям.



Такое мнение он высказал в Twitter.



"Украина должна подчеркнуть, что новый закон о реинтеграции Донбасса не подменяет Минские договоренности. Воплощение Минских соглашений является путем к возобновлению суверенитета Украины и окончанию российской оккупации. Законопроект определяет дальнейшие шаги", - написал он Twitter.

#Ukraine needs to clarify that "Donbas reintegration bill" doesn't supersede #Minsk agreements. Implementing Minsk is path to restoring Ukrainian sovereignty & ending #Russian occupation. New bill covers what comes next. https://t.co/iduNFScjTL