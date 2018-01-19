Арбузов заперечує зв'язок з офшорами

Колишній віце-прем'єр екс-голова НБУ Сергій Арбузов заперечує зв'язок із кіпрськими офшорними компаніями.

Його коментар отримали журналісти "Слідство.Інфо" в рамках розслідування "Мільярди Януковича: чи надовго гроші повернулись до українського бюджету"

"Це – черговий фейк. Я ніколи не був кінцевим бенефіціарним власником будь-якої іноземної компанії", – заявляє Арбузов.

Як відомо, ці компанії фігурують у цілій системі спроектованій та збудованій поплічниками минулої влади для відмивання грошей.

Транзакції між іноземними компаніями, пов’язаними з Курченком та Арбузовим

Для збільшення - натисніть на зображення

Вони фігурують у справах українських слідчих про незаконне збагачення та махінації з цінними паперами щодо колишнього керівництва країни, зокрема екс-віце-прем’єра Сергія Арбузова.

Читайте також: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка"

Як відомо, після перемоги Революції Гідності один із найближчих соратників сімейства Януковичів втік до Росії.

У лютому 2017 року російське видання РБК писало, що Арбузов зосередився на науці та стверджує, що бізнес у РФ не веде.