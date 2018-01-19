Арбузов отрицает связь с оффшорами

Бывший вице-премьер экс-глава НБУ Сергей Арбузов отрицает связь с кипрскими оффшорными компаниями.



Его комментарий получили журналисты "Слидство.Инфо" в рамках расследования "Миллиарды Януковича: надолго ли деньги вернулись в украинский бюджет"



"Это - очередной фейк. Я никогда не был конечным бенефициарным владельцем какой-либо иностранной компании", - заявляет Арбузов.



Как известно, эти компании фигурируют в целой системе спроектированной и построенной приспешниками прошлой власти для отмывания денег.

Транзакции между иностранными компаниями, связанными с Курченко и Арбузовым

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Они фигурируют в делах украинских следователей о незаконном обогащении и махинации с ценными бумагами в отношении бывшего руководства страны, в частности экс-вице-премьера Сергея Арбузова.

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Как известно, после победы Революции Достоинства один из ближайших соратников семейства Януковичей бежал в Россию.



В феврале 2017 года российское издание РБК писало, что Арбузов сосредоточился на науке и утверждает, что бизнес в РФ не ведет.