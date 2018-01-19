Гонтарева в Києві і готова звітувати в Раді

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П'ятниця, 19 січня 2018, 18:15

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва перебуває у Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив НБУ і опублікував фото з Гонтаревою біля будівлі Нацбанку.

"Сьогодні (19 січня – ред.) вона очікувала можливість виступити зі звітом у Верховній Раді України і завітала до НБУ", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Валерія Гонтарева 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.

Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

Із 8 серпня до 26 вересня Гонтарева у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.

Виконуючим обов'язки глави НБУ був призначений її перший заступник Яків Смолій.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

18 січня президент Петро Порошенко запропонував парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку України.

Теми: Гонтарева Верховна Рада НБУ
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