Гонтарева в Києві і готова звітувати в Раді
Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва перебуває у Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив НБУ і опублікував фото з Гонтаревою біля будівлі Нацбанку.
"Сьогодні (19 січня – ред.) вона очікувала можливість виступити зі звітом у Верховній Раді України і завітала до НБУ", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Валерія Гонтарева 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.
Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.
Із 8 серпня до 26 вересня Гонтарева у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.
Виконуючим обов'язки глави НБУ був призначений її перший заступник Яків Смолій.
Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.
18 січня президент Петро Порошенко запропонував парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку України.