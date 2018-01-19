Гонтарева в Киеве и готова отчитываться в Раде

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил НБУ и опубликовал фото с Гонтарева возле здания Нацбанка.

"Сегодня (19 января - ред.) она ожидала возможность выступить с отчетом в Верховной Раде Украины и посетила НБУ", - говорится в сообщении.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили - и она решила уйти в длительный отпуск.

С 8 августа до 26 сентября Гонтарева в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

Исполняющим обязанности главы НБУ был назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

18 января президент Петр Порошенко предложил парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка Украины.