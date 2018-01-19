Перестрілка в Одесі: у реанімації помер поліцейський

У лікарні в реанімації помер поліцейський, якого поранили під час перестрілки в Одесі.

Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

"30 річний дільничий поліцейський, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович загинув під час виконання свого обов'язку", - написав він.

У лікарні помер 27-річний поліцейський Сергій Пригарін, поранений під час стрілянини в Одесі



В органах внутрішніх справ він працював з 2012 року. У нього залишилася дружина та дворічна донька



Особовий склад Національної поліції висловлює щире співчуття родині загиблого колеги. pic.twitter.com/74Cgktd28C — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) January 19, 2018

Як відомо, 19 січня близько 15:30 поліцейський патруль виїхав на виклик. Правоохоронці дізналися, що за адресою вул. Новосельського перебуває особа, яку розшукували за правопорушення передбачене ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї).

Прибувши на місце поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку. Він поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, ймовірно був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.