Перестрілка в Одесі: у реанімації помер поліцейський

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П'ятниця, 19 січня 2018, 20:29
МВС

У лікарні в реанімації помер поліцейський, якого поранили під час перестрілки в Одесі.

Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

"30 річний дільничий поліцейський, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович загинув під час виконання свого обов'язку", - написав він.

Як відомо, 19 січня близько 15:30 поліцейський патруль виїхав на виклик. Правоохоронці дізналися, що за адресою вул. Новосельського перебуває особа, яку розшукували за правопорушення передбачене ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї).

Прибувши на місце поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку. Він поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, ймовірно був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

Теми: Одеса поліція кримінал
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