Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский

В больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний участковый полицейский, умер в больнице, Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", - написал он.

У лікарні помер 27-річний поліцейський Сергій Пригарін, поранений під час стрілянини в Одесі



В органах внутрішніх справ він працював з 2012 року. У нього залишилася дружина та дворічна донька



Особовий склад Національної поліції висловлює щире співчуття родині загиблого колеги. pic.twitter.com/74Cgktd28C — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) January 19, 2018

Как известно, 19 января около 15:30 полицейский патруль выехал на вызов. Правоохранители узнали, что по адресу ул. Новосельского находится лицо, которое разыскивается за правонарушения предусмотренные ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

Прибыв на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку. Он ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, вероятно был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.