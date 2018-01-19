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Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский

Пятница, 19 января 2018, 19:29
Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский
МВД

В больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний участковый полицейский, умер в больнице, Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", - написал он.

Как известно, 19 января около 15:30 полицейский патруль выехал на вызов. Правоохранители узнали, что по адресу ул. Новосельского находится лицо, которое разыскивается за правонарушения предусмотренные ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

Прибыв на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку. Он ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, вероятно был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.

Темы: Одессаполициякриминал
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