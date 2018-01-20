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СЦКК: Бойовики не дають Vodafone гарантій безпеки для ремонту пошкодженого обладнання

Субота, 20 січня 2018, 08:39

Бойовики залишили без розгляду усі заявки компанії "Vodafone Україна" на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого обладнання в районі н.п. Оленівка на Донеччині.

Про це 20 січня заявили представники української сторони СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Усі заявки "Vodafone", підтверджені гарантіями безпеки штабу АТО та передані ОРДО, залишаються без реалізації. На цей час гарантій безпеки проведення робіт з боку ОРДО не надано", - зазначили в СЦКК. 

Разом з тим зазначається, що 19 січня Vodafone завершила ремонтні роботи щодо відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора в районі н.п. Весела Гора у Луганській області.

"Це дозволяє у повному обсязі забезпечити послугами мобільного зв’язку усіх абонентів Vodafone, які проживають на окупованій частині Луганської області", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, 11 січня Vodafone-Україна  повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську, 12 січня - в  окупованих районах Донецька.

У компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, понад третина обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території перебувала у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

19 січня у "Vodafone" повідомили, що працюють над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але мають певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

Українська правда

Теми: ОРДЛОмобільний зв'язок
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