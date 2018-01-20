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Движение на трассе Киев-Одесса должны восстановить до конца суток - Зубко

Суббота, 20 января 2018, 13:06

До конца дня 20 января движение на трассе Киев-Одесса на территории Черкасской области должно быть восстановлено. 

Соответствующее поручение на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций дал глава Минрегионстроя и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Интерфакс-Украина.

"До конца суток движение по трассе Киев - Одесса должно быть восстановлено", - заявил он.

Зубко также заявил, что профильные службы, в частности облавтодор, не сделали выводов после ухудшения погодных условий 18 декабря и ликвидации последствий.

"Только сейчас свозится техника, чтобы ликвидировать снежные заторы. Люди по трое суток стоят в пробках, как это было 18 декабря", - отметил он.

В свою очередь в МВД Украины сообщили, что по состоянию на 13:00 20 января осложненным остается движение большегрузого и крупногабаритного автотранспорта на автодорогах в Кировоградской области.

В частности, речь идет об участках на трассе М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (578-703км)", где возле с.Новоархангельск на стоянках и местах отстоя находятся 60 грузовых автомобилей, на выезде из г.Кропивницкий, где у гостиничного комплекса на месте отстоя - 10 грузовых автомобилей, и на трассе Н-24 "Благовещенск-Николаев (0-46 км)" возле пгт. Голованевск (на стоянках и местах отстоя - 100 грузовых автомобилей).

 

Ранее в МВД сообщили, что по состоянию на 9:30 субботы все ограничения движения на автодорогах Украины сняты, а замедленное движение наблюдается на трассе М-05 "Киев-Одесса".

Кроме того речь шла о заторе на трассе М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" из-за ДТП, в котором находилось около 135 грузовых автомобилей.

Вместе с тем в Укгридрометцентре предупреждают о существенном осложнения погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда 

Темы: дорогипогода
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