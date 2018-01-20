Тука: Наступний обмін полоненими може відбутися у лютому

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Георгій Тука передбачає, що черговий етап звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України відбудеться у лютому.

Таку думку Тука висловив в ефірі телеканалу "NewsOne" 20 січня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Дуже сподіваюся, що йдеться про лютий-березень, скоріше навіть про лютий. Таке у мене відчуття і передчуття", - заявив Тука.

При цьому терміни обміну він пов'язав з виборами президента РФ, які відбудуться 18 березня і з тим, що це вигідно діючому президенту РФ Володимиру Путіну, який також балотується на цих виборах.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваними. Українська сторона передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 людини.

18 січня 2018-го представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися списками утримуваних осіб для подальшого обміну.

Як зазначила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, "звільнення має відбутися у найкоротші терміни".

Також вона повідомила, що українська сторона буде пропонувати створити нову робочу підгрупу для обговорення "модальностей повернення Україні контролю над кордоном з РФ у Донецькій та Луганській областях".