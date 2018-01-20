Тука: Следующий обмен пленными может пройти в феврале

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Суббота, 20 января 2018, 15:31

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Георгий Тука предполагает, что очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины состоится в феврале.

Такое мнение Тука высказал в эфире телеканала "NewsOne" 20 января, пишет "Интерфакс-Украина".

"Очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - заявил Тука. 

При этом сроки обмена он связал с предстоящими выборами президента РФ, которые состоятся 18 марта и с тем, что это выгодно действующему президенту РФ Владимиру Путину, который также баллотируется на этих выборах

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемыми людьми. Украинская сторона передала боевикам 233 человека, а забрала 73 человека.

18 января 2018-го представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена. 

Как отметила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, "освобождение должно состояться в кратчайшие сроки".

Также она сообщила, что украинская сторона будет предлагать создать новую рабочую подгруппу для обсуждения "модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях".

Темы: пленные ОРДЛО Тука
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