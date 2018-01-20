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Данилюк заговорив про завершення програм з МВФ

Субота, 20 січня 2018, 15:33
Данилюк заговорив про завершення програм з МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.

Таку думку в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" висловив глава Мінфіну Олександр Данилюк.

Говорячи про продовження програм з МВФ від зазначив, що зараз Україна "на тому етапі, коли зупиняти реформи не можна, навпаки, їх необхідно прискорювати".

"Звичайно, передвиборчий рік усе ускладнює. Але ми досягли певного темпу змін, наростили інерцію, цю швидкість руху важливо не втратити і імплементувати закони, які вже були, і ті, які ще будуть ухвалені. Для цього фокус має бути не на виборах, а на реформах", - зазначив Данилюк.

"Ми собі не можемо дозволити зупинитися. А якщо ми це зробимо, то питання про продовження програми МВФ у нас взагалі не виникне. Якщо реформ не буде, не буде і програми, тут все просто", - заявив він.

Також він зазначив, що неотримання жодного траншу у поточному році і виліт з програми МВФ - "синоніми, тому що програма закінчується у першому кварталі 2019-го".

"Нова програма (з МВФ. - ред.) не обговорюється. І що могло б в ній бути? Невиконані пункти нинішнього меморандуму? ... Необхідно в рамках чинного співробітництва реалізувати максимум ... У першу чергу, йдеться про пріоритетні реформи, необхідні в рамках цієї програми. Лише після її виконання ми можемо думати про наступні кроки у співпраці з МВФ", - додав глава Мінфіну.

Як відомо, раніше Данилюк заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки

У НБУ вважають, що якщо Україна не отримає наступний транш від МВФ до липня, то програма співпраці, ймовірно, припиниться.

У свою чергу  в МВФ виступають з критикою проекту закону про Антикорупційний судрозраховуючи, що президент Порошенко подасть до Ради виправлений закон. Це викликало критику Банкової, де заявили, що не мають наміру подавати новий законопроект.

В МВФ наполягають на перегляді законопроекту перед голосуванням та планують провести зустріч з президентом Петром Порошенком на форумі у Давосі.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФгрошіреформиМінфінОлександр Данилюк
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