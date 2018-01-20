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Данилюк заговорил о завершении программ с МВФ

Суббота, 20 января 2018, 15:33
Данилюк заговорил о завершении программ с МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены. 

Такое мнение в интервью "Зеркалу недели" высказал глава Минфина Александр Данилюк. 

Говоря о продолжении программ с МВФ от отметил, что сейчас Украина "на том этапе, когда останавливать реформы нельзя, наоборот, их необходимо ускорять".

"Конечно, предвыборный год все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, эту скорость движения важно не потерять и имплементировать законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах", - отметил Данилюк.

"Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто", - заявил он.

Также он отметил, что неполучение ни одного транша в текущем году и вылет из программы МВФ - "синонимы, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го".

"Новая программа (с МВФ. - ред.) не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? ... Необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум...  В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - добавил глава Минфина. 

Как известно, ранее Данилюк заявлял, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

В НБУ заявили, что если Украина не получит следующий транш от МВФ до июля, то программа сотрудничества, вероятно, прекратится.

В свою очередь в МВФ выступают с критикой проекта закона про Антикоррупционный суд, рассчитывая, что президент Порошенко подаст в Раду исправленный закон. Это вызвало критику Банковой, где заявили, что не намерены подавать новый законопроект.

В МВФ настаивают на пересмотре законопроекта перед голосованием и планируют провести встречу с президентом Петром Порошенко на форуме в Давосе.

Темы: МВФденьгиреформыМинфинАлександр Данилюк
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