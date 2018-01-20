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Зубко чекає на "голови", що полетять через перекриті негодою дороги

Субота, 20 січня 2018, 15:59
Зубко чекає на голови, що полетять через перекриті негодою дороги

Голови облдержадміністрацій мають звернути увагу на персональну відповідальність за готовність спецслужб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автошляхах та інших об’єктах інфраструктури через негоду.

Про це йдеться у заяві глави Мінрегіонбуду та ЖКГ Геннадія Зубко за підсумками засідання оперативного штабу ДержНС, що відбулося 20 січня, повідомили у Мінрегіонбуді.

оручив звернути увагу голів ОДА щодо персональної відповідальності за готовність спецслужб цивільного захисту до ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій на автошляхах, об’єктах електроенергетики та у сфері водо-, газо- і теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

За словами Зубка, під час погіршення погодних умов "співпраця і координація Нацполіції, органів ДСНС, місцевої влади і енергетиків є успішною при наявності роботи регіонального штабу з надзвичайних ситуацій".

"Області, де очікується погіршення погодних умов - мають бути готовими до підвезення води", - додав Зубко.

Також він доручив ОДА забезпечити інформування населення про ускладнення погодних умов та порядку дій у цей період; безперебійний рух автотранспорту на дорогах та роботу комунального транспорту у населених пунктах,  а також стале функціонування важливих соціальних об’єктів та систем життєзабезпечення населення.

"Одеській ОДА доручено у найкоротші терміни забезпечити відновлення електропостачання у м.Арциз та населених пунктів Арцизького району", - зазначил у Мінрегіонбуді.

Як відомо, раніше Зубко заявив, що до кінця доби 20 січня рух на трасі Київ - Одеса на території Черкаської області має бути відновлено і додав, що профільні служби, зокрема облавтодор, не зробили висновків після погіршення погодних умов 18 грудня 2017 року і ліквідації наслідків.

Через погіршення погодних умов у Черкасах було припинено водопостачання. 20 січня у Черкасиводоканал повідомили, що його повністю відновили

У МВС України повідомили, що станом на 13:00 20 січня ускладненим лишається рух великовантажного та великогабаритного автотранспорту на автошляхах у Кіровоградській області. 

В Укгрідрометцентрі попереджають про суттєве ускладнення погодних умов 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: погодадорогинадзвичайна подія
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