Зубко ждет "голов", которые полетят из-за перекрытых непогодой дорог

Главы облгосадминистраций должны обратить внимание на персональную ответственность за готовность спецслужб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах и других объектах инфраструктуры в связи с непогодой.

Об этом говорится в заявлении главы Минрегионстроя и ЖКХ Геннадия Зубко по итогам заседания оперативного штаба ГосЧС, которое состоялось 20 января, сообщили в Минрегионстрое.

"Поручил обратить внимание глав ОГА относительно ответственности за готовность спецслужб гражданской защиты к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах, объектах электроэнергетики и в сфере водо-, газо- и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам Зубко, во время ухудшения погодных условий "сотрудничество и координация Нацполиции, органов ГосЧС, местной власти и энергетиков является успешным при наличии работы регионального штаба по чрезвычайным ситуациям".

"Области, где ожидается ухудшение погодных условий - должны быть готовы к подвозу воды", - добавил Зубко.

Также он поручил ОГА обеспечить информирование населения об осложнении погодных условий и порядке действий в этот период; бесперебойное движение автотранспорта на дорогах и работу коммунального транспорта в населенных пунктах, а также устойчивое функционирование важных социальных объектов и систем жизнеобеспечения населения.

"Одесской ОГА поручено в кратчайшие сроки обеспечить восстановление электроснабжения в г.Арциз и населенных пунктов Арцизского района", - отметили в Минрегионстрое.

Как известно, ранее Зубко заявил, что до конца суток 20 января движение на трассе Киев - Одесса на территории Черкасской области должно быть восстановлено и добавил, что профильные службы, в частности облавтодор, не сделали выводов после ухудшения погодных условий 18 декабря и ликвидации последствий.

В МВД Украины сообщили, что по состоянию на 13:00 20 января осложненным остается движение большегрузого и крупногабаритного автотранспорта на автодорогах в Кировоградской области.

Из-за ухудшения погодных условий в Черкассах было прекращено водоснабжение. 20 января в Черкассыводоканале сообщили, что его полностью восстановили.

В Укгридрометцентре предупредили о существенном осложнения погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Украинская правда