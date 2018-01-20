Зубко ждет "голов", которые полетят из-за перекрытых непогодой дорог

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Суббота, 20 января 2018, 16:59

Главы облгосадминистраций должны обратить внимание на персональную ответственность за готовность спецслужб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах и других объектах инфраструктуры в связи с непогодой.

Об этом говорится в заявлении главы Минрегионстроя и ЖКХ Геннадия Зубко по итогам заседания оперативного штаба ГосЧС, которое состоялось 20 января, сообщили в Минрегионстрое.

"Поручил обратить внимание глав ОГА относительно ответственности за готовность спецслужб гражданской защиты к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах, объектах электроэнергетики и в сфере водо-, газо- и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам Зубко, во время ухудшения погодных условий "сотрудничество и координация Нацполиции, органов ГосЧС, местной власти и энергетиков является успешным при наличии работы регионального штаба по чрезвычайным ситуациям".

"Области, где ожидается ухудшение погодных условий - должны быть готовы к подвозу воды", - добавил Зубко.

Также он поручил ОГА обеспечить информирование населения об осложнении погодных условий и порядке действий в этот период; бесперебойное движение автотранспорта на дорогах и работу коммунального транспорта в населенных пунктах, а также устойчивое функционирование важных социальных объектов и систем жизнеобеспечения населения.

"Одесской ОГА поручено в кратчайшие сроки обеспечить восстановление электроснабжения в г.Арциз и населенных пунктов Арцизского района", - отметили в Минрегионстрое.

Украинская правда

Темы: погода дороги чрезвычайное происшествие
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