Геращенко: Порошенко помилував жінку, це сприятиме звільненню заручників

Президент Петро Порошенко помилував жінку, яка в молодому віці здійснила важкий злочин.

Про це повідомила представник президента у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко в Facebook.

"Днями президент помилував одну жінку, яка в молодому віці здійснила важкий злочин, сама себе також поранила, в неї ампутовані кінцівки й немовля на руках. Вона написала листа на президента, де покаялася в злочині, визнала провину й просила помилувати, заради малої дитини", - розповіла Геращенко.

Вона назвала помилування жінки жестом гуманізму й доброї волі і висловила сподівання, що це

"сприятиме продовженню звільнення наших заручників з ОРДЛО".

Як повідомлялося, 15 січня Геращено заявляла: "Найближчим часом президент України помилує одну жінку – громадянку К, яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, для того, щоби – ми будемо очікувати – було далі продовжено роботу щодо звільнення наших військових, які достатньо довго утримуються на окупованих територіях".

Перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людини.