Геращенко: Порошенко помиловал женщину, это поспособствует освобождению заложников

Президент Петр Порошенко помиловал женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление.

Об этом сообщила представитель президента в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, сама себя также ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на президента, где покаялся в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка", - рассказала Геращенко.

Она назвала помилование женщины жестом гуманизма и доброй воли и выразила надежду, что это "будет способствовать продолжению освобождения наших заложников с ОРДЛО".

Как сообщалось, 15 января Геращено заявляла: "В ближайшее время президент Украины помилует одну женщину - гражданку К, которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, для того, чтобы - мы будем ожидать - была дальше продолжена работа по освобождению наших военных, которые достаточно долго удерживаются на оккупированных территориях".

Первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человека.