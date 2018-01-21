В Грузії чекають остаточного рішення Києва щодо екстрадиції Саакашвілі

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Неділя, 21 січня 2018, 02:47

У Головній прокуратурі Грузії заявляють, що відправили українським колегам усі необхідні для екстрадиції екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі матеріали і чекають остаточну відповідь Києва.

Про це в ефірі грузинської телекомпанії "Імеді" сказала прокурор Головною прокуратури Грузії Натія Сонгулашвілі, передає "Інтерфакс-Україна".

"У сторони обвинувачення є достатньо доказів, які, ми вважаємо, повинні стати підставою для позитивного рішення з питання його екстрадиції", - підкреслила Сонгулашвілі.

"Ми, як прокуратура, відправили всі можливі докази для створення правової основи для прийняття цього рішення", - додала прокурор.

Як відомо, у Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Як повідомлялось, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства третього президента Грузії.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Сам політик упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

Теми: Саакашвілі
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