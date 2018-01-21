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В Грузии ждут окончательного решения Киева по экстрадиции Саакашвили

Воскресенье, 21 января 2018, 01:47

В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили материалы и ожидают окончательного ответа от Киева.

Об этом в эфире грузинской телекомпании "Имеди" сказала прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили, передает "Интерфакс-Украина".

"У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - подчеркнула Сонгулашвили.

"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - добавила прокурор.

Как известно, в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили до 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщалось, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Юристы Саакашвили готовят ходатайство в Министерство юстиции, в котором приведут аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Сам политик уверен, что генпрокурор Юрий Луценко готовит документы для его экстрадиции.

30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руха новых сил" Михэилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

Темы: Саакашвили
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