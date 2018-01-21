Климкин: В Кабуле погибли 6 граждан Украины

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Воскресенье, 21 января 2018, 18:45

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что доложил президенту Украины о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле.

"Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - отметил он.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы. 

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось. 

Украинская правда 

Темы: жертвы теракт Афганистан МИД
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