Климкин: В Кабуле погибли 6 граждан Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что доложил президенту Украины о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле.

"Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - отметил он.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

Украинская правда