Гайдук: Повернення військової техніки з Криму коштуватиме Україні мільярди

Пропозиція російського президента Володимира Путіна про повернення військової техніки з анексованого Криму може коштувати Україні мільярди гривень, йдеться про витрати на модернізацію техніки або її утилізацію.

Таку думку висловив командувач Військово-морськими силами України 2014-2016 років Сергій Гайдук в ефірі телепроекту Крим.Реалії.

"Відновлення, модернізація утилізація – вона обчислюватиметься в десятки мільярдів... Сімдесят-вісімдесят відсотків озброєння, яке перебуває, і техніки, що перебуває на кораблях, або російського, або іноземного виробництва. Тепер виникає питання: чи готові ми до імпортозаміщення?" – заявив Гайдук.

Раніше повідомлялося, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. За словами президента Росії Володимира Путіна, вся техніка в жалюгідному стані.

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму"принизливою подачкою" і закликає на неї не реагувати.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пропозицію передати Україні кримську техніку назвав "жестом доброї волі", щоб "зрушити українське політичне врегулювання з мертвої точки".

Російський пропагандистський канал "Звезда" показав на відео українські кораблі в Криму, які президент РФ Володимир Путін хоче повернути Україні.

Як відомо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року на той час заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму.

На той момент були передані 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі. 5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до "повного припинення українськими силовиками бойових дій".

У Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, в тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", протичовнові корвети "Тернопіль" та "Луцьк", морські тральщики "Черкаси" та "Чернігів", великий підводний човен "Запоріжжя", рятувальний буксир "Кременець" та інші.