Пєсков навмисно бреше про зустрічі Путіна з Порошенком – Клімкін

Заява речника президента РФ Дмитра Пєскова про таємні зустрічі Володимира Путіна з президентом України Петром Порошенком – це не обмовка, а свідома провокація.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Павло Клімкін на прес-конференції 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я не знаю про жодну непублічну зустріч (Порошенка з Путіним – ред.). Я не розумію, яким чином вони в принципі можуть відбуватися. Я вважаю, що це з боку пана Пєскова не обмовка, а дуже свідома провокація", - сказав він.

Голова МЗС розповів, що зустрічі двох президентів зараз відбуваються тільки на міжнародних форумах та засіданнях, зокрема в нормандському форматі.

Раніше кілька видань повідомили, що Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" розповів про непублічні зустрічі Путіна і Порошенко.

Однак після цього прес-секретар Путіна заявив, що ЗМІ невірно інтерпретували його слова.

"Ніхто ні про які зустрічі і не говорив. В інтерв'ю я не сказав про те, що такі зустрічі були", - зазначив він.

У прес-службі президента України у свою чергу заявили, що глава держави "не проводив жодної зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним після укладення мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України".

В інтерв'ю Пєскову поставили питання про будь-які контакти між Путіним і Порошенком, у тому числі телефоном.

На це прес-секретар Путіна заявив: "Розумієте, у президента дуже багато зустрічей і контактів, про які ми не повідомляємо, це звичайна практика".

"І коли ви бачите насичений трудовий день президента, який складається з десятка різних зустрічей, прес-конференцій, переговорів і т.і., це зовсім не означає, що цим робочий день президента і обмежується. Він набагато більш насичений і змістовний, ніж це можна побачити по телевізору. Тому дійсно мають місце зустрічі, про які ми не повідомляємо ЗМІ", - заявив Пєсков.

На питання, чи стосується це і телефонних переговорів, він додав: "Бувають різні телефонні переговори, про які також ми не робимо офіційних повідомлень".

Євген Кізілов, УП