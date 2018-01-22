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Песков намеренно лжет о встречах Путина с Порошенко – Климкин

Понедельник, 22 января 2018, 16:12

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о тайных встречах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко – это не оговорка, а осознанная провокация.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции 22 января, отвечая на вопросы журналистов.

"Я не знаю ни об одной непубличной встрече (Порошенко с Путиным - ред.). Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а хорошо осознанная провокация", - сказал он.

Глава МИД рассказал, что встречи двух президентов сейчас происходят только на международных форумах и заседаниях, в частности в нормандском формате.

Ранее несколько изданий сообщили, что Песков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о непубличных встречах Путина и Порошенко.

Однако после этого пресс-секретарь Путина заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова.

"Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - отметил он.

В пресс-службе президента Украины в свою очередь заявили, что глава государства "не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины".

В интервью Пескову задали вопрос о любых контактах между Путиным и Порошенко, в том числе по телефону.

На это пресс-секретарь Путина заявил: "Понимаете, у президента огромное количество встреч и контактов, о которых мы не сообщаем, это обычная практика".

"И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, переговоров и т.д., это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", - заявил Песков.

На вопрос, касается ли это и телефонных переговоров, он добавил: "Бывают разные телефонные переговоры, о которых также мы не делаем официальных сообщений".

Евгений Кизилов,УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинПорошенкоМИДКлимкин
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