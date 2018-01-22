Справа Іл-76: суд продовжить розгляд після висновків експертизи

Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова після проведення експертизи. Його звинувачують у службовій недбалості та загибелі 49 десантників на літаку ІЛ-76.

Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду Дніпропетровської області, передає "Укрінформ".

"Колегія суддів Апеляційного суду призначила експертизу з метою повного і об`єктивного розгляду доводів апеляційних скарг, яку доручено проводити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. У зв’язку з цим розгляд кримінального провадження відкладено на час проведення експертизи та надходження до суду висновків експертів", - зазначають у прес-службі.

Зазначається, що свідки-експерти, які є представниками сторони-захисту Назарова, звернулися з клопотанням про те, що їхні покази були викривлені і подані не так, як треба.

Однак в прокуратурі і представник постраждалих Віталій Погосян різко висловилися проти тверджень захисту. Вони звинуватили представників Назарова у затягуванні справи і використанні адмінресурсу.

Суд з аргументами погодився, долучив клопотання до матеріалів, однак залишив без розгляду. Крім того, була призначена ще одна експертиза. Її буде проводити Київський науково-дослідний інститут судової експертизи.

Фахівці повинні відповісти, яким чином мало забезпечуватись переміщення/перевезення воїнів в зону АТО, чи були (якщо були, то ким) складені плани цього заходу, чи відповідало переміщення/перевезення оперативній обстановці, чи був виконаний порядок перевезення, хто мав і міг коригувати завдання, в тому числі, хто мав і міг запобігти трагедії, чи відповідали дії Назарова поточній обстановці, в який момент він мав доповісти про небезпеку і чи міг/мав її усунути.

Погосян зазначив, що ця експертиза буде тривалою, можливо, триватиме до півроку. Однак, на його думку, "будуть поставлені всі крапки над "і" в питанні відповідальності і все остаточно з’ясується".

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.