Дело Ил-76: суд продолжит рассмотрение после выводов экспертизы

Апелляционный суд Днепропетровской области продолжит рассмотрение апелляционной жалобы генерал-майора Виктора Назарова после проведения экспертизы. Его обвиняют в служебной халатности и гибели 49 десантников на самолете Ил-76.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Днепропетровской области, передает "Укринформ".

"Коллегия судей Апелляционного суда назначила экспертизу с целью полного и объективного рассмотрения доводов апелляционных жалоб, которую поручено проводить Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. В связи с этим рассмотрение уголовного производства отложено на время проведения экспертизы и поступления в суд выводов экспертов", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что свидетели-эксперты, которые являются представителями стороны-защиты Назарова, обратились с ходатайством о том, что их показания были искажены и поданы не так, как надо.

Однако в прокуратуре и представитель пострадавших Виталий Погосян резко высказались против утверждений защиты. Они обвинили представителей Назарова в затягивании дела и использовании админресурса.

Суд с доводами согласился, приобщил ходатайство к материалам, однако оставил без рассмотрения. Кроме того, была назначена еще одна экспертиза. Ее будет проводить Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы.

Специалисты должны ответить, каким образом должны были обеспечиваться перемещения / перевозка воинов в зону АТО, были (если были, то кем) составлены планы этого мероприятия, соответствовали перемещения / перевозка оперативной обстановке, был ли выполнен порядок перевозки, кто имел и мог корректировать задачи, в том числе, кто имел и мог предотвратить трагедию, соответствовали ли действия Назарова текущей обстановке, в какой момент он должен был доложить об опасности и мог / должен ее устранить.

Погосян отметил, что эта экспертиза будет длительной, возможно, продлится до полугода. Однако, по его мнению, "будут поставлены все точки над "і" в вопросе ответственности и все окончательно выяснится".

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.



17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.



На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.



Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).



27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.



13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.