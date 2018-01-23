В Киеве Муженко встретился с Волкером

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Вторник, 23 января 2018, 17:57

Глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко 23 января встретился со специальным представителем США Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

"Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - сообщают в пресс-службе.

 

Также там добавили, что участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

Ранее сообщалось, что 26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

Украинская правда
Темы: Муженко Вооруженные силы Генштаб
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