Порошенко чекає, що ВР швидко наважиться на Антикорупційний суд

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Вівторок, 23 січня 2018, 19:09

Президент Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада візьметься за питання створення Антикорупційного суду на початку своєї наступної сесії, у лютому.

Про це він заявив голові Верховної Ради Андрію Парубію під час зустрічі у вівторок, 23 січня, повідомляє прес-служба президента.

"Дуже шкода, що не вдалося включити до порядку денного питання Антикорупційного суду, але не маю жодного сумніву, що на початку роботи наступної сесії парламенту це питання буде вирішено", – сказав голова держави.

Порошенко зустрівся з Парубієм
Порошенко зустрівся з Парубієм
Прес-служба президента

Водночас, Порошенко відзначив, що Верховній Раді вдалося ухвалити низку надзвичайно важливих Законів та законодавчо забезпечити проведення реформ в державі.

"Ми започаткували важливі реформи. Окремо хотів би подякувати за судову реформу. Мені приємно, що зараз судова реформа вже сприймається і громадськістю, і міжнародними партнерами", – заявив він.

Глава держави також подякував парламенту за рішення, необхідні для впровадження медичної, пенсійної реформ, за ухвалення законодавства щодо приватизації та низку інших законодавчих рішень.

Порошенко зазначив, що попри політичні дискусії Верховній Раді вдалося знайти голоси для ухвалення важливого закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

"Це закон, який чітко відзначає системність дій державної влади України щодо повернення Донбасу, Криму в умовах окупації цих територій російським агресором", – наголосив він та додав, що закон чітко називає агресора агресором, а окупацію – окупацією.

Як відомо, 19 січня депутати фракції "Опозиційний блок" запропонували скасувати результати голосування за закон щодо реінтеграції Донбасу, і спікер не зможе підписати його, доки наредпи не розглянуть їхню постанову.

Верховна Рада повернеться до роботи 6 лютого.

Теми: Антикорупційний суд Порошенко Верховна Рада
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