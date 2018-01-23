Порошенко ждет, что ВР быстро решится на Антикоррупционный суд

Президент Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада возьмется за вопрос создания Антикоррупционного суда в начале своей следующей сессии, в феврале.



Об этом он заявил главе Верховной Рады Андрею Парубию во время встречи во вторник, 23 января, сообщает пресс-служба президента.



"Очень жаль, что не удалось включить в повестку дня вопрос Антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен", – сказал глава государства.

Порошенко встретился с Парубием Пресс-служба президента

В то же время, Порошенко отметил, что Верховной Раде удалось принять ряд важнейших законов и законодательно обеспечить проведение реформ в государстве.



"Мы начали важные реформы. Отдельно хотел бы поблагодарить за судебную реформу. Мне приятно, что сейчас судебная реформа уже воспринимается и общественностью, и международными партнерами", – заявил он.



Глава государства также поблагодарил парламент за решения, необходимые для внедрения медицинской, пенсионной реформ, за принятие законодательства относительно приватизации и ряд других законодательных решений.



Порошенко отметил, что, несмотря на политические дискуссии, Верховной Раде удалось найти голоса для принятия важного закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".



"Это закон, который четко отмечает системность действий государственной власти Украины по возвращению Донбасса, Крыма в условиях оккупации этих территорий российским агрессором", – подчеркнул он и добавил, что закон четко называет агрессора агрессором, а оккупацию – оккупацией.



Как известно, 19 января депутаты фракции "Оппозиционный блок" предложили отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса, и спикер не сможет подписать его, пока нардепы не рассмотрят их постановление.

Верховная Рада вернется к работе 6 февраля.