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Стали відомі імена кандидатів у ЦВК

Вівторок, 23 січня 2018, 19:34
Стали відомі імена кандидатів у ЦВК

Президент Петро Порошенко пропонує призначити 13 нових членів Центральної виборчої комісії.

Про це повідомили джерела Української правди.

Згідно з поданням до Верховної Ради, БПП має 5 місць, "Народний фронт" - 3, решта фракцій по одному. Немає місця лише "Батьківщина":

Басалаєва Алла ("Відродження")

Єфремова Ірина ("НФ")

Бернацька Наталія (до заміжжя Севастьянова, "НФ")

Кустова Світлана ("БПП")

Вербенський Михайло ("БПП")

Лотюк Ольга ("БПП")

Плукар Віталій ("БПП")

Шипілов Леонтій ("НФ")

Желтова Ольга ("БПП")

Синиця Надія 

Юзькова Тетяна ("РПЛ")

Сліпачук Тетяна ("Воля народу")

Радченко Євген ("Самопоміч")

Наразі ще немає рішення, хто очолить ЦВК. Однак джерела УП називають найбільш ймовірними кандидатами Ольгу Желтову ("БПП") чи Світлану Кустову ("БПП").

Джерела зазначають, що сам список і документи кандидатів наразі фактично ще не подані у Раду, хоча Порошенко офіційно передав їх голові Верховної Ради Андрію Парубію під час їхньої зустрічі.

За інформацією джерел УП, списки були готові минулого тижня, однак каменем спотикання була одна кандидатура від БПП. Про кого саме йдеться, джерелам невідомо. 

Як відомо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових членів Центрвиборчкому.

Тоді йшлося про Аллу Басалаєву (кандидатура "Відродження"), Михайла Вербенського, Ольгу Желтову, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря (кандидатури БПП), Романа Гребу, Леонтія Шипілова, Надію Синицю, Олега Конопольського (кандидатури НФ) та Євгена Радченка (кандидатура "Самопомочі").

18 січня 2018 року фракція "Народний фронт" обрала три кандидатури до ЦВК: Ірину Єфремову, Леонтія Шипілова й Наталю Бернацьку (до заміжжя Севастьянова).

23 січня 2018 року президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

Українська правда

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Теми: ЦВКПорошенко
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