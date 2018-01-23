Стали известны имена кандидатов в ЦИК

Президент Петр Порошенко предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщили источники Украинской правды.

Согласно представлению в Верховную Раду, БПП имеет 5 мест, "Народный фронт" - 3, остальные фракции по одному. Нет места только у "Батькивщины":

Басалаева Алла ( "Возрождение")

Ефремова Ирина ( "НФ")

Бернацкая Наталья (до замужества Севастьянова, "НФ")

Кустова Светлана ( "БПП")

Вербенский Михаил ("БПП")

Лотюк Ольга ( "БПП")

Плукар Виталий ( "БПП")

Шипилов Леонтий ( ​​"НФ")

Желтова Ольга ( "БПП")

Синица Надежда

Юзькова Татьяна ( "РПЛ")

Слипачук Татьяна ("Воля народу")

Радченко Евгений ( "Самопомич")

Пока еще нет решения, кто возглавит ЦИК. Однако источники УП называют наиболее вероятными кандидатами Ольгу Желтову ("БПП") или Светлану Кустову ("БПП").

Источники отмечают, что сам список и документы кандидатов пока фактически еще не поданы в Раду, хотя Порошенко официально передал их председателю Верховной Рады Андрею Парубию во время их встречи.

По информации источников УП, списки были готовы на прошлой неделе, однако камнем преткновения была одна кандидатура от БПП. О ком именно идет речь, источникам неизвестно.

Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го – и 13-го члена комиссии.



7 июня 2016 года Порошенко внес в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначение 11 новых членов Центризбиркома.

Тогда речь шла об Алле Басалаевой (кандидатура "Видродження"), Михаиле Вербенском, Ольге Желтовой, Светлане Кустовой, Ольге Лотюк, Виталии Плукаре (кандидатуры БПП), Романе Гребе, Леонтии Шипилове, Надежде Синице, Олеге Конопольском (кандидатуры НФ) и Евгении Радченко (кандидатура "Самопомочи").

18 января 2018 года фракция "Народный фронт" выбрала три кандидатуры в ЦИК: Ирину Ефремову, Леонтия Шипилова и Наталью Бернацкую (до замужества Севастьянова).

23 января 2018 президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

