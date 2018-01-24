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Порошенко і Волкер поговорили про врегулювання на Донбасі

Середа, 24 січня 2018, 01:56

Президент Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговорили питання, що стосуються проблем на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України у facebook.

"Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - наголошується у заяві.

Порошенко та Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року та важливість завершення цього процесу.

"Консолідація режиму сталого та всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ залишається нашим абсолютним пріоритетом", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 23 січня з спеціальним представником США Куртом Волкером зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасСШАПорошенко
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