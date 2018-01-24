Порошенко и Волкер поговорили об урегулировании на Донбассе

Президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили вопросы, касающиеся проблем на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице президента Украины в facebook.

"Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отмечается в заявлении.

Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

"Консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск остается нашим абсолютным приоритетом", - сказано в сообщении.

Как известно, 23 января со специальным представителем США Куртом Волкером встретился глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.